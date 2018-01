Konohamaru continua a mostrare la sua enorme crescita in Boruto: Naruto Next Generations

La scorsa settimana, Boruto è tornato con un episodio infuocato che si è concentrato interamente sul. Dopo una missione andata storta, i genin si sono affrontati con alcuni banditi, ma la prova non è stata abbastanza entusiasmante per

L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha presentato una nuova sinossi per Boruto: Naruto Next Generations che mette ancor più in risalto Konohamaru. Il jonin è forte, ma i fan vogliono vedere quanto siano buone le sue abilità di mentore. Secondo la più recente sinossi dell'anime, sembra che Konohamaru sia un ottimo insegnante. Di seguito potete leggere la trama di "Mission of a Ninja":

"Boruto e i suoi amici, imbronciati per le loro semplici missioni, vengono improvvisamente catturati da Konohamaru! Boruto e i suoi amici lo seguono mentre sono pieni di eccitazione pensando alle nuove missioni. L'importanza della missione di uno Shinobi! Konohamaru parla dell'insoddisfazione di Boruto nei confronti delle semplici missioni da genin. Parla dell'importanza della missione di un genin in questa era di pace."

Come potete vedere, il prossimo episodio di Boruto sarà meno focalizzato sull'azione, mentre si sintonizzerà su una lezione più sostanziale. Dopo aver sentito i reclami della sua squadra, Konohamaru insegnerà ai suoi studenti una lezione importante, una volta predicata da Kakashi. Una missione può sembrare noiosa, ma si rivela sempre più della sua sola descrizione. Quando Boruto si ritroverà in una missione con confini moralmente grigi, spetterà a Konohamaru insegnare al ragazzo come gestire la situazione come un vero ninja della Foglia, e probabilmente non basteranno un paio di jutsu.