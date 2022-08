Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!, l'anime spin-off arriva nel 2023

Attraverso un filmato promozionale condiviso da Kadokawa, è stata rivelata la finestra di uscita di Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!. La serie anime spin-off debutterà nel corso del prossimo anno.

In seguito al successo della spassosa commedia romantica isekai Konosuba! This Wonderful World, la serie di light novel scritte da Natsume Akatsuki e illustrate da Kurone Mishima hanno trovato seguito nel 2014 con Konosuba: An Explosion on this Wonderful World!, sempre dalle stesse firme.

Come rivelato non molto tempo fa, anche questa nuova serie di romanzi troverà un adattamento ufficiale, che stando alle ultime notizie ufficiali debutterà nel 2023. Nel teaser trailer di Konosuba: An Explosion on this Wonderful World! possiamo osservare i protagonisti dell'opera, Megumin, il Crimson Magic Clan e Yunuyun.

A occuparsi della produzione dell'adattamento dello spin-off sarà lo studio d'animazione Drive, che succede a Studio DEEN (responsabile delle prime due stagioni) e J.C. Staff (responsabile dell'anime movie). A dirigere la serie non sarà più Takaomi Kanasaki, ma bensì Yujiro Abe (Kaguya-sama: Love is War). Per quanto riguarda la composizione della serie, i charcter design e le musiche torneranno Makoto Uezu, Koichi Kikuta e Masato Koda. La serie di novel è già giunta all'epilogo, quindi lo staff potrà mettere le mani su un lavoro completo.