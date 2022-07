Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!: trailer e dettagli per l'anime spin-off

Di recente, Kadokawa ha diffuso un teaser trailer per Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!, lo spin-off basato sulla famosa serie di light novel. Ecco i primi dettagli sulla serie anime in produzione presso lo Studio Drive.

Tratto dai romanzi scritti da Natsume Akatsuki e illustrati da Kurone Mishima, Konosuba: An Explosion on This Wonderful World! seguirà le vicende dei protagonisti Megumin e il suo Crimson Magic Clan, e Yunuyun. I due personaggi, saranno rispettivamente doppiati da Rie Takahashi e da Aki Toyosaki.

A questo spin-off, lavorerà lo stesso staff della terza stagione anime di Konosuba. Dunque, Takaomi Kanasaki sarà il direttore principale dell'anime presso lo studio Drive, che prende la produzione della serie dalle mani dello Studio DEEN. Yujiro Abe dirigerà la seire, mentre Makoto Uezu e Koichi Kikuta sono accreditati come responsabile della composizone e character design.

La serie anime originale ha fatto il suo debutto nel gennaio del 2016 e l'anno seguente è arrivata una seconda stagione. Ecco la recensione di Konosuba! This Wonderful World. Nel 2019, in Giappone è inoltre arrivato un film anime. Nella breve clip dello spin-off, vediamo alcuni concept dell'anime con in sottofondo una voce narrante. E voi, avete seguito le precedenti avventure animate di Konosuba?