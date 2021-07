Konosuba: nuovo anime annunciato in diretta streaming, terza stagione in arrivo?

Durante la diretta streaming "KONOSUBA Channel from Isekai Museum" del 18 luglio, lo staff di Kadokawa ha annunciato la produzione di un nuovo progetto anime di Konosuba, affermando che nuovi dettagli saranno condivisi molto presto. Al momento è impossibile sapere di cosa si tratti, ma le uniche tre opzioni sono Stagione 3, un nuovo OVA o un secondo film.

La casa editrice si è limitata ad annunciare che è stato dato il via libera ad uno studio (presumibilmente J.C. Staff) per produrre un nuovo adattamento animato, e naturalmente l'opzione più probabile è quella della terza stagione della serie anime. Considerato il grande successo del film Konosuba: Legend of Crimson comunque non è da escludere la possibilità di un secondo lungometraggio, mentre è leggermente meno probabile l'opzione OVA.

La prima stagione di Konosuba ha adattato i primi due Volumi della light novel di Natsume Akatsuki, mentre la seconda ha trasposto i successivi due. Il film Konosuba: Legend of Crimson, distribuito nell'agosto del 2019 nei cinema giapponesi, ha adattato gli eventi raccontati nel quinto Volume, e considerando che l'opera si è conclusa a maggio 2020 con il Volume 17, c'è ancora materiale sufficiente per almeno sei stagioni dell'anime.

Konosuba racconta la storia di Satou Kazuma, un hikikomori risvegliatosi in un mondo fantasy dopo essere stato investito da un furgone. Nel nuovo mondo, il protagonista unisce le forze con l'inutile dea Aqua, l'arcistrega Megumin e la guerriera masochista Darkness per sconfiggere il Re dei demoni, in un'esilarante isekai comedy tra i più apprezzati di sempre. In Italia l'anime è inedito.