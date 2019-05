Konosuba è l'anime isekai preferito dei fan in Giappone!

Il genere isekai, ovvero quella categoria di anime in cui il protagonista viene trasportato in una altro mondo, sta acquisendo giorno dopo giorno sempre più importanza, per via di uno stile narrativo divertente, a volte anche maturo, seppur non troppo originale. I fan giapponesi hanno votato i loro isekai preferiti, vediamo, dunque, insieme quali!

È uscita, finalmente, la lista degli anime fantasy di questo particolare sottogenere preferiti dal pubblico nipponico, condividendo dei risultati che non hanno ottenuto, in realtà, il massimo dell'approvazione tra il pubblico occidentale. Nonostante la popolarità di questi titoli, non è per forza corretto approvarli come fiore all'occhiello dell'animazione dello stesso genere, ma che noi comunque non vedevamo l'ora di ammirarli insieme a voi.

Al primo posto della classifica spicca l'imbattile Konosuba, la commedia fantasy delle Explosion più divertente del settore. Non solo erede di un successo invidiabile da qualunque titolo, che molto presto arriverà al cinema con il film Kurenai Densetsu, ma anche genuino e adatto a qualunque amante di una sana risata. Segue, rispettivamente al secondo e al terzo posto, Vita da Slime e Re:Zero, uno degli anime più attesi con la sua seconda stagione in dirittura d'arrivo.

Al quarto posto, invece, il tanto polemizzato In Another World with my Smartphone, seguito da uno degli anime del momento The Rising of the Shield Hero, in cui sono state da poco mostrate le immagini promozionali del nuovo episodio. Non poteva, ovviamente, mancare nella lista No Game No Life, apprezzatissimo soprattutto in Occidente con l'ultimo film disponibile finalmente anche da noi su VVVVID, con la sorpresa al settimo posto di Restaurant to Another World che ha ricevuto un apprezzamento maggiore rispetto a quanto preventivato. Chiude la classifica degli isekai più apprezzati dal pubblico nipponico Death March to the Parallel World Rhapsody, forse il titolo più discusso nella lista.

E voi, invece, cosa ne pensate della classifica, vi trovate d'accordo?