Konosuba: un cosplay di Megumin, la maga in rosso dell'anime

Ci sono tanti isekai al giorno d'oggi. Il genere ha subito un'impennata nel parco titoli ormai da più di dieci anni, potendo contare su titoli di spessore come Sword Art Online e Rising of the Shield Hero. Tra i nomi più noti di questo panorama c'è però anche Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!, alias Konosuba.

Konosuba è nato da una serie di light novel, così come tanti altri titoli di questo genere, e ha poi goduto di adattamenti manga e soprattutto anime, che ne hanno fatto accrescere la popolarità. La storia ruota intorno al povero studente Kazuma Satou, coinvolto in una morte patetica e spiacevole, ma prima di spirare completamente dovrà prendere una scelta, impostale dalla dea Aqua: reincarnarsi in un altro mondo oppure andare in paradiso. Kazuma sceglierà la prima, ritrovandosi in un mondo fantasy accompagnato proprio da Aqua, ma presto il gruppo si rinvigorirà con l'arrivo di altri elementi.

La prima ad affiancare il protagonista è la strega del clan Crimson Magic chiamata Megumin, che fin da subito si mostrerà importante per questo gruppetto nel mondo fantasy. In virtù della sua simpatia e della sua presenza in Konosuba, Neyrodesu ha realizzato un cosplay di Megumin con tutti i crismi. E sempre su di lei, non perdetevi la statuetta dedicata alla maga di Konosuba.