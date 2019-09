Konosuba: il film animato si mostra in un nuovo trailer

Il profilo Twitter @pkjd8I8 ha recentemente pubblicato un nuovo video promozionale dedicato a KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World!, film animato tratto dalla light novel di Natsume Akatsuki, in cui è possibile vedere varie scene della pellicola.

Nel caso in cui non la conosceste, la light novel vede Kazuma Satō come protagonista. Il ragazzo, dopo essere morto prematuramente in un incidente, incontra nell'aldilà la dea Aqua, la quale gli offre la possibilità di essere reincarnato in un mondo fantasy dove potrà andare all'avventura portandosi dietro solo un singolo oggetto. Nonostante gli vengano proposti strumenti e abilità leggendarie, Kazuma sceglie però di farsi accompagnare dalla stessa Aqua, la quale dimostrerà quasi fin da subito di essere decisamente inutile.

Kono subarashii sekai ni shukufuku o!, anche nota come KonoSuba, è una serie di light novel scritta da Natsume Akatsuki e illustrata da Kurone Mishima, edita da Kadokawa Shoten sotto l'etichetta Kadokawa Sneaker Bunko dall'ottobre 2013. Una serie di light novel spin-off ha avuto inizio nel luglio 2014 mentre un adattamento manga ad opera di Masahito Watari è stato serializzato sul Monthly Dragon Age di Fujimi Shobō dal 9 settembre 2014. Infine, un adattamento anime prodotto da Studio Deen è stato trasmesso in Giappone in due stagioni tra il 13 gennaio 2016 e il 15 marzo 2017.

Inoltre, recentemente è stata pubblicata in Giappone una pellicola dedicata all’opera - di cui è stata recentemente pubblicata una nuova illustrazione - intitolata Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kurenai Densetsu (KONOSUBA - God's blessing on this wonderful world! Crimson Legend). L’opera è stata prodotta dal J.C. Staff invece che dallo Studio Deen - la società dietro la creazione delle prime due stagioni - e ha visto al suo interno il ritorno di molti personaggi chiave già lavorarono all'anime. L'opera è stata diretta da Takami Kanasaki con il contributo di Makoto Uezu, mentre Koichi Kikuta si è occupata del character design e Masato Koda ha lavorato alla colonna sonora.

