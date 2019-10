KonoSuba: la giovane modella Meggii Kohai mette in scena un incredibile cosplay di Megumin

Megumin è sempre stata uno dei personaggi preferiti dai fan di KonoSuba, l'opera di Natsume Akatsuki adattata da Studio DEEN. Proprio per questo, la modella ventiduenne Meggii Kohai ha deciso di omaggiare l'arcistrega con un cosplay praticamente perfetto, che ha conquistato gli utenti Reddit e Instagram ottenendo la bellezza di 50,000 mi piace totali.

Le foto, visibili in calce, raffigurano meggiicosplay con la classica espressione imbronciata e con indosso i vestiti da demone cremisi perennemente utilizzati dalla maga quattordicenne. Prima della condivisione del primo scatto, il profilo della cosplayer contava quasi 60.000 followers in meno.

Megumin è l'arcistrega del party di Kazuma Satou, il giovane protagonista di Kono subarashii sekai ni shukufuku o. Insieme a Aqua e Darkness, i ragazzi sono impegnati nella ricerca del Re dei demoni, il perfido mostro che impedisce alla dea di tornare nel suo mondo.

Visto l'incredibile successo riscosso dalle prime due stagioni, l'anime è riuscito a ottenere una trasposizione cinematografica, attesa per il prossimo 12 novembre su Crunchyroll e intitolata KONOSUBA -God's Blessing on this Wonderful World!- Legend of Crimson.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui siate fan dell'opera inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuovissima action figure di Megumin!