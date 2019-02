Konosuba - God's blessing on this wonderful world! Crimson Legend, ecco il secondo trailer

Tramite il sito ufficiale dedicato al franchise ispirato alle light novel scritte da Natsume Akatsuki, abbiamo la possibilità di dare un'occhiata al secondo trailer di Konosuba - God's blessing on this wonderful world! Crimson Legend. Scopriamo quindi cosa ci aspetta il prossimo luglio.

Nelle scorse settimane vi abbiamo aggiornato riguardo la possibile data di uscita del lungometraggio animato tratto dalle light novel della saga Konosuba di Natsume Akatsuki, che, secondo la catena di cinema giapponese Aeon Cinema (almeno seguendo le date riportate nei suoi registri) è programmata a partire dal prossimo 12 luglio 2019.

Oggi è il momento di dare uno sguardo a quello che è il secondo trailer dedicato a Konosuba - God's blessing on this wonderful world! Crimson Legend (questo il titolo della pellicola animata), diffuso nelle scorse ore attraverso il sito ufficiale del franchise. Come potete vedere nel filmato riprodotto nella parte alta della presente notizia, si tratta di un video ancora acerbo, che mostra poco dell'effettiva animazione, ma che senza dubbio aumenta il grado di attesa che sicuramente gli appassionati provano in questo momento.

Nonostante l'abbandono di Studio Deen, e le conseguenti leggere differenze di stile e di estetica rispetto alle due serie animate, ricordiamo che Takaomi Kanasaki tornerà alla regia, coadiuvato da Koichi Kikuta al character design e Masato Koda alle musiche. Anche i doppiatori torneranno nei loro ruoli, con Jun Fukushima che darà la voce al protagonista Kazuma, Sora Amamiya ad Aqua, Rie Takahashi a Megumin, Ai Kayano a Darkness, Yui Horie a Wiz e Aki Toyosaki a Yunyun.

Che ve ne pare di questo ulteriore assaggio di Konosuba - God's blessing on this wonderful world! Crimson Legend?

Konosuba: Kurenai Densetsu non è altro che il titolo abbreviato di Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!, e cioè una serie di light novel iniziate nel 2013 e scritte da Natsumi Akatsuki, mentre Kurone Mishima si è occupato del comparto artistico e quindi dei disegni. Alla serie principale sono state affiancate quattro serie spin-off e un adattamento manga in corso dal 2014 sulla rivista Dragon Age. Nel 2016 e 2017 sono state messe in onda due stagioni per quanto riguarda la trasposizione di cui si parlava poch'anzi, tratte entrambe dalla novel, ognuna di 10 episodi, e prodotte da Kadokawa Shoten con la supervisione dallo Studio Deen (con un OVA speciale ambientato alla fine della prima serie animata)