Konosuba: Kurenai Densetsu debutterà in Giappone il prossimo 12 luglio

Dopo l'annuncio ufficiale che la serie di Konosuba: Kurenai Densetsu sarebbe proseguita non con una terza stagione ma con un film, programmato per il 2019, e dopo la pubblicazione della prima key visual e del breve primo trailer, ecco che abbiamo finalmente una data di uscita ufficiale. Il giorno del debutto del lungometraggio è il 12 luglio 2019, almeno a quanto apprendiamo dalla programmazione della catena di cinema giapponese Aeon Cinema.

Nonostante l'abbandono di Studio Deen, e le conseguenti leggere differenze di stile e di estetica rispetto alle due serie animate, ricordiamo che Takaomi Kanasaki tornerà alla regia, coadiuvato da Koichi Kikuta al character design e Masato Koda alle musiche. Anche i doppiatori torneranno nei loro ruoli, con Jun Fukushima che darà la voce al protagonista Kazuma, Sora Amamiya ad Aqua, Rie Takahashi a Megumin, Ai Kayano a Darkness, Yui Horie a Wiz e Aki Toyosaki a Yunyun.

Konosuba: Kurenai Densetsu non è altro che il titolo abbreviato di Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!, e cioè una serie di light novel iniziate nel 2013 e scritte da Natsumi Akatsuki, mentre Kurone Mishima si è occupato del comparto artistico e quindi dei disegni. Alla serie principale sono state affiancate quattro serie spin-off e un adattamento manga in corso dal 2014 sulla rivista Dragon Age. Nel 2016 e 2017 sono state messe in onda due stagioni per quanto riguarda la trasposizione di cui si parlava poch'anzi, tratte entrambe dalla novel, ognuna di 10 episodi, e prodotte da Kadokawa Shoten con la supervisione dallo Studio Deen (con un OVA speciale ambientato alla fine della prima serie animata)

Siete interessati a questo lungometraggio dedicato a Konosuba in arrivo in estate?