Konosuba e la pesante censura in Corea: ecco gli stratagemmi per nascondere la nudità

Konosuba è una serie dai toni esilaranti che ha conquistato migliaia di fan anche in Occidente. Il successo dell'opera, straordinario soprattutto in Giappone, ha permesso all'anime di arricchirsi di due stagioni, un film e di un nuovo progetto animato ancora da svelare definitivamente.

Per comprendere la popolarità della serie basta dare un'occhiata all'ultimo sondaggio di popolarità di Konosuba che ha richiamato a sé oltre 200mila fan della light novel scritta da Natsume Akatsuki e illustrata da Kurone Mishima. Ma a proposito di personaggi, questi ultimi sono fortemente apprezzati dalla community proprio per la grande stravaganza con la quale gli autori hanno costruito i protagonisti e per le divertenti avventure che caratterizzano ogni puntata.

Di tanto in tanto, la componente comica della serie si arricchisce di alcune gag che possono contenere elementi, alle volte minimi, di nudità. Un episodio in particolare è stato fortemente censurato in Corea a causa degli abiti di Darkness che avrebbero mostrato in maniera troppo evidente le sue curve. Potete dare un'occhiata del tipo di censura applicata dalle emittenti coreane in calce alla notizia. Ma non è la prima volta che questi fenomeni in Sud Corea fanno parlare di sé, basti pensare al caso de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa censura? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.