Konosuba: Nei prossimi giorni un evento potrebbe rivelare novità sulla terza stagione

È passato quasi un anno dall'annuncio della terza stagione di Konosuba: nei prossimi giorni potremmo quindi scoprire qualche dettaglio in più sulle attese puntate inedite, durante un evento a cui parteciperanno membri del cast dell'anime.

La serie ispirata alla light novel scritta da Natsume Akatsuki e disegnata da Kurone Mishima ha riscosso un notevole successo, tanto da essere trasposta in un manga, due stagioni di anime e un lungometraggio. Gli appassionati sono quindi ansiosi di scoprire quando potranno vedere animate le nuove avventure di Kazuma, Aqua, Megumin, Darkness e degli altri originali personaggi conosciuti nelle pagine della light novel. In calce alla notizia trovate un tweet condiviso sulla celebre piattaforma social dall'account ufficiale della serie, in cui rivela che il prossimo 28 maggio sarà trasmesso un evento legato a Konosuba e intitolato "Konosuba Channel New Information Reveal Quest Special". Per ora sappiamo che membri del cast della serie animata saranno protagonisti di questo evento: il loro obiettivo sarà di completare alcune sfide per scoprire dettagli riguardo la prossima stagione della serie.

Non resta quindi che aspettare la prossima settimana per avere nuove informazioni riguardo le puntate inedite dello show, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia in cui discutiamo della censura applicata a Konosuba in Corea.