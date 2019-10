Konosuba e Re:Zero si fondono in una splendida figure raffigurante Aqua

L'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato sul web alcune immagini - visionabili a fondo news - raffiguranti una splendida figure che fonde insieme il franchise di Konosuba a quello di Re:Zero, due importanti opere rivelatesi capaci di conquistare milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

La figure, targata SEGA, ritrae infatti Aqua, una delle protagoniste principali di Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!, vestita con gli abiti indossati da Emilia nell'anime Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il prodotto è alto 22cm e verrà reso disponibile da novembre 2019 al prezzo di circa 15€, ma tutti gli interessati possono già preordinarlo.

KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! è una serie light novel nipponica scritta da Natsume Akatsuki. Un adattamento manga, illustrato da Masahito Watari e Joseph Yokobori,ha visto la serializzazione sulla rivista Monthly Dragon Age di Fujimi Shobo da ottobre 2014. A seguito del grande successo ottenuto, un adattamento anime dello Studio Deen è andato in onda in Giappone tra gennaio e marzo 2016. Una seconda stagione è andata in onda tra gennaio e marzo 2017.

Una serie light novel spin-off dedicata al franchise ha visto la sua pubblicazione da luglio 2014. Sia le light novel che i manga sono concessi in licenza in Nord America da Yen Press. Un adattamento cinematografico prodotto da J.C.Staff e intitolato KonoSuba: God Blessing on this Wonderful World! Legend of Crimson è stato presentato in anteprima il 30 agosto 2019. Recentemente è stato inoltre annunciato che la pellicola dedicata al franchise verrà proiettato anche in 4D.

Re:Zero − Starting Life in Another World è un romanzo giapponese scritto da Tappei Nagatsuki e illustrato da Shinichirou Otsuka. I primi tre archi della serie sono stati adattati in diverse serie manga separate. Il primo, di Daichi Matsue, è stato pubblicato da Media Factory tra giugno 2014 e marzo 2015. Il secondo, di Makoto Fugetsu, è stato pubblicato da Square Enix dall'ottobre 2014. Matsue ha lanciato il terzo adattamento, pubblicato anche da Media Factory, a maggio 2015. Inoltre, Media Factory ha pubblicato due manga antologici con storie realizzate da diversi artisti.

Un adattamento anime di White Fox è andato in onda dal 4 aprile 2016 al 19 settembre 2016, produzione a cui hanno fatto seguito due OVA. Il primo è stato rilasciato il 6 ottobre 2018 e il secondo sarà rilasciato l'8 novembre 2019. A marzo 2017, la software house 5pb. ha inoltre pubblicato una visual novel basata sulla serie. Il 23 marzo 2019 è stata annunciata anche la produzione di una seconda stagione. Recentemente la serie ha visto anche il sopraggiungere di una nuova figure a tema dedicata a Emilia.