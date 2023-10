Konosuba: il ruolo delle gilde negli anime Isekai

Kazuma Satou, il protagonista di KonoSuba, è il classico protagonista degli anime Isekai: un'adolescente che, vittima di un incidente stradale, muore nei primi minuti della serie.

Approdato nell'aldilà incontra una ragazza di nome Aqua che gli si presenta come la dea addetta a coloro che vi giungono dopo la morte. Piuttosto che scomparire per sempre, la dea propone una soluzione alternativa l ragazzo: essere inviato in un mondo fantasy per sconfiggere il Re dei Demoni. Dopo averlo schernito per la goffa morte, la dea gli concede una qualsiasi arma o abilità da portarsi nel nuovo mondo. Ma Kazuma la spiazza scegliendo di portarsi la dea stessa. I due sono così trasportati in un mondo fantasy simile a quello dei videogiochi di ruolo, nel quale non possiedono denaro o abilità speciali, e dovranno cominciare la loro carriera di avventurieri dal livello 1 e accumulando esperienza.

Ma in quale luogo recarsi per imparare le regole del nuovo mondo e aumentare le proprie capacità? In tutti gli anime isekai c'è un posto specifico che permette agli avventurieri di trovare missioni, formare allenaze, allenarsi e riposarsi: le gilde.

Le gilde sono organizzazioni di avventurieri che si uniscono per completare missioni e obiettivi comuni. Le gilde forniscono ai loro membri accesso a risorse e opportunità, come equipaggiamento, armi, e informazioni fornendo supporto morale e sociale.

Le gilde sono importanti negli anime isekai per una serie di motivi. Innanzitutto, forniscono ai personaggi un senso di comunità e appartenenza. In un mondo nuovo e sconosciuto, le gilde possono fornire ai personaggi un gruppo di persone su cui contare e con cui condividere le esperienze. In secondo luogo, le gilde forniscono ai personaggi un modo per migliorare le proprie abilità e competenze. Le gilde spesso organizzano missioni e attività che consentono ai personaggi di guadagnare esperienza e migliorare le proprie capacità. Infine, le gilde possono fornire ai personaggi un vantaggio in battaglia. Le gilde spesso hanno accesso a risorse e informazioni che possono aiutare i personaggi a vincere le battaglie.

Rifacendosi a uno schema comune ben preciso, gli anime isekai vengono spesso accusati di poca originalita, tuttavia qui vi consigliamo 5 anime isekai che non potete assolutamente perdervi.

Ovviamente le gilde non sono l'unico elemento che contraddistingue questo genere di anime, tuttavia sono sicuramente uno dei topos principale degli isekai.