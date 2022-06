Konosuba: Staff e poster per la terza stagione dell'anime di studio Drive

L'annuncio della terza stagione di Konosuba è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati dell'opera prodotta dallo studio Drive. Scopriamo quindi il nome dello staff che è al lavoro sulle prossime puntate inedite.

La commedia scritta da Natsume Akatsuki ed illustrata da Kurone Mishima ha riscosso subito un grande successo, venendo così trasposta in una serie anime da due stagioni e un film su cui ha lavorato lo studio Deen. Gli episodi della terza parte invece saranno ad opera dello studio Drive, un tweet condiviso dall'account ufficiale dello show ha quindi rivelato i nomi dello staff, mostrando ai numerosi fan anche un poster inedito dedicato alla seconda stagione di Konosuba.

Scopriamo quindi che la regia dell'anime sarà curata da Yujiro Abe insieme a Takaomi Kanasaki, che ha diretto i precedenti episodi della serie, mentre la musica sarà opera di Makoto Uezu e il character design di Koichi Kikuta. In calce alla notizia trovate anche il poster dedicato allo show, in cui sono presenti i quattro protagonisti di Konosuba. Si tratta dello stesso cast che ha già lavorato sugli episodi precedenti, notizia che è stata accolta con entusiasmo dai fan. Per ora non conosciamo ancora la data di uscita delle prossime puntate inedite, in attesa di sapere qualche dettaglio in più sulla terza stagione vi segnaliamo questa news riguardo la conclusione del manga ispirato a Konosuba.