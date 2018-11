KonoSuba: svelati il titolo e la nuova key visual del film

Il sito ufficiale di KonoSuba ha pubblicato recentemente una nuova key visual per il film prossimamente in uscita ed ha svelato il titolo della pellicola.

Il prossimo film anime di KonoSuba (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) si chiamerà: “Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! Kurenai Densetsu!” (Konosuba: Kurenai Densetsu!). Il titolo in questione può essere tradotto in: “Divertiti in questo meraviglioso mondo! Non arrenderti!”.



Più in basso, in calce alla notizia, potete trovare la key visual del film.



In vista dell'uscita del film, ritornerà anche il show radiofonico di KonoSuba su Hibiki Radio Station. Ulteriori informazioni sulle date di trasmissione verranno pubblicate in un secondo momento.

Il film uscirà in Giappone il prossimo anno.

Cosa ne pensate del titolo e della key visual? Guarderete il film in questione? Cosa ne pensate, invece, della serie animata?



KonoSuba è una serie light novel di grande successo, con oltre 6,5 milioni di copie stampate, scritta da Akatsuki Natsume con i disegni di Kurone Mishima. Lo Studio Deen (Fate/stay night, Log Horizon 2° stagione, L’uovo dell’angelo, Sakamoto desu ga?) si è occupata dell’adattamento anime della serie che, attualmente, conta 2 stagioni.

