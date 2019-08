Konosuba: vediamo l'illustrazione disegnata per festeggiare l'uscita del film

Dopo aver visto il trailer dedicato al film di Konosuba, serie che sta riscuotendo un notevole successo e primo vero isekai, vi presentiamo il disegno originale di Kurone Mishima, fatto in occasione dell'uscita del lungometraggio di animazione nelle sale giapponesi.

A seguito di un countdown nella sua pagina Twitter ufficiale, vediamo quindi l'illustrazione dell'artista responsabile della prima edizione del manga, che ritrae i quattro protagonisti stesi su un prato verde. Possiamo notare le buffe espressioni facciali dei personaggi, stile che ha reso famosa l'opera.

Ricordiamo che il film si intitolerà: "Konosuba: God's Blessing on this Wonderful World! Crimson Legend" e sarà diretto da Takaomi Kanasaki, insieme a lui troveremo il character design di Koichi Kikuta e le musiche di Masato Koda.

È stato confermato che il film verrà distribuito in America da Crunchyroll, anche se non è ancora stata rivelata la data di uscita, né se sarà presente anche nel catalogo italiano del sito di streaming. I fan potranno ritrovare i classici doppiatori della serie e Machico, responsabile della sigla di apertura delle due stagioni dell'anime, tornerà per scrivere il tema del lungometraggio.

Vi lasciamo infine con questo divertente dietro le quinte dedicato a Konosuba, l'immagine ha come protagonista la famosa divinità Aqua, impegnata a cercare di non cadere per terra.