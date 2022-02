Kotaro abita da solo: l'incontro con il vicinato nel trailer Netflix

Una delle prossime serie anime in arrivo sul catalogo Netflix è stata messa in mostra in un emozionante filmato promozionale. Parliamo di Kotaro abita da solo, la nuova serie di Liden Films che entrerà a far parte dell'offerta anime del colosso dello streaming a partire dal mese di marzo 2022.

A un mese esatto dal debutto, sul proprio canale YouTube ufficiale Netflix ha diffuso un nuovo teaser trailer di Kotaro abita da solo (Kotaro Lives Alone). L'adattamento anime della commedia scritta e disegnata da Mami Tsumura racconta la storia di un bambino di 4 anni. Nonostante la giovanissima età, Kotaro Sato vive già da solo, poiché non ha genitori.

Il filmato promozionale vede il piccolo Kotaro trasferirsi nella sua nuova abitazione, e come da buona educazione presentarsi al vicinato. Il protagonista abita affianco a Shin Karino, un mangaka senza successo. Kotaro, non solo riesce a guadagnarsi da vivere, ma in realtà sembra essere più maturo dei suoi strambi vicini di casa.

A distanza di qualche mese dal primo trailer di Kotaro abita da solo, questa nuova clip mostra in anteprima le animazioni di Liden Films. Alla regia dell'anime vi è Tomoe Makino, con Tomomi Kimura in qualità di character designer e Hiroshi Sato come responsabile della sceneggiatura. Il manga di Mami Tsumura è stato lanciato nel 2015 e ha superato le 1,4 milioni di copie in circolazione. In attesa del rilascio, su Netflix è recentemente arrivato Child of Kamiari Month.