Kotaro abita da solo: teaser trailer e staff della nuova serie anime Netflix

Nel corso del Netflix Festival Japan 2021, attraverso un teaser trailer è stato annunciato che sul catalogo del colosso dello streaming debutterà presto l'adattamento anime di Kotaro abita da solo. La trasposizione del manga di successo realizzato da Mami Tsumura è attesa su Netflix nella primavera del prossimo anno!

Accanto a serie come Ultraman Stagione 2 ed Exception, l'offerta anime della piattaforma streaming per eccellenza si amplierà con l'arrivo di Kotaro abita da solo, adattamento del manga firmato Mami Tsumura. La serie anime, prodotta dallo studio d'animazione LIDEN FILMS, farà il suo debutto nel corso della primavera del 2022.

Per accompagnare l'annuncio, Netflix ha pubblicato un primo, commovente teaser trailer che ci presenta il personaggio e le vicende. Protagonista della serie è il piccolo Kotaro Sato, un bambino di 4 anni che non ha genitori e vive da solo in un piccolo appartamento. Al fianco della sua abitazione vive però Shin Karino, un mangaka senza successo. A dispetto delle aspettative, Kotaro sembra guadagnare e vivere meglio del suo strano vicino.

Definito come la commedia più commovente del Giappone, il manga di Kotaro abita da solo è stato lanciato su Big Comic Superior nel 2015 e attualmente conta un totale di otto volumi pubblicati. Vincitricere del premio Electronic Manga Award 2018, l'opera conta 1,4 milioni di copie in circolazione.

Lo staff dell'anime Kotaro vive da solo include il director Tomoe Makino, il character designer Tomomi Kimura e lo sceneggiatore Hiroshi Sato. E voi, conoscevate già questa serie? Cosa ve ne pare delle sue premesse? Vi lasciamo infine a trailer e informazioni su un'altra serie anime Netflix, The Orbital Children.