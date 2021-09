Kowloon Generic Romance: la serie Shueisha arriva in Italia con J-POP

Attraverso un comunicato diffuso sulla propria pagina web ufficiale, J-POP Manga annuncia che al proprio catalogo si unirà una nuova, attesa opera. A settembre, Kowloon Generic Romance di Jun Mayuzuki farà il suo debutto nelle fumetterie italiane.

Serializzata in Giappone sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, Kowloon Generic Romance si aggiunge all’immensa offerta di J-POP Manga. A partire dal 15 settembre, infatti, il manga di Jun Mayuzuki verrà distribuito in Italia attraverso l’editore milanese.

Nella Terra del Sol Levante, Kowloon Generic Romance ha ottenuto un successo straordinario. L’opera si è infatti classificata in terza posizione al Kono Manga Ga Sugoi ed è stata nominata al Next Manga Award e al Manga Taisho. La serie di Mayuzuki è ancora in corso di serializzazione e al momento conta un totale di cinque volumi finora usciti.

L’opera è ambientata a Kowloon, una città ispirata all’omonimo quartiere di Hong Kong demolito negli anni Novanta. Situata nell’estremo oriente, l’affascinante struttura urbana sci-fi di quest’area metropolitana lega a doppio filo le vite di tutti i suoi abitanti. Sullo sfondo di questa città “mistica”, giorno dopo giorno nasce una storia d’amore tra due agenti immobiliari, i colleghi Kujirai e Kudo.

Al prezzo di 6,50 euro, il primo volume di Kowloon Generic Romance, una brillante storia d’amore pensata per i lettori più romantici, arriverà il 15 settembre con allegata l’esclusiva “Cartolina da Kowloon”. Una settimana dopo, J-POP Manga porterà anche Mission: Yokazura Family.