Kubo e Bleach saranno presenti alla AnimeJapan 2020! Annuncio in vista?

Nel 2001 il mangaka Tite Kubo diede vita a Bleach, uno dei fumetti che più si sarebbe distinto nel corso dei decenni successivi. La popolarità ottenuta è stata tale da ricevere film, videogiochi e un longevo anime che però non ha adattato completamente la storia del manga. Un nuovo scenario apre però a un futuro roseo per il franchise.

Per Bleach non ci sono stati annunci alla Jump Festa, ma i fan non hanno smesso di chiedere a gran voce un ritorno dell'anime dell'opera di Tite Kubo. Con l'AnimeJapan 2020 per il franchise potrebbe esserci una grande occasione. Alla fiera nipponica che si terrà il 21 marzo sarà presente anche uno stage completamente dedicato a Bleach per festeggiare i 20 anni di anniversario.

Tuttavia la notizia non si ferma qui perché, insieme a un breve teaser che potete vedere nel tweet in calce condiviso da AIR NEWS, è stato rivelato che sarà presente anche Tite Kubo per annunciare un nuovo lavoro. Non è stato menzionato nessun altro dettaglio in merito, anche se è probabile che il progetto sarà collegato a Bleach e non ad altri franchise dell'autore. Il panel si intitolerà "Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Work Presentation" e saranno presenti anche i due doppiatori Masakazu Morita e Ryotaro Okiayu, il caporedattore di Weekly Shonen Jump Hiroyuki Nakano e il comico Yoshiyuki Hirai.

Le possibilità che Bleach riceva un anime iniziano quindi ad aumentare, anche se non è da escludere un futuro con uno spin-off o una light novel. Fan di Bleach, cerchiate in rosso la data del 21 marzo.