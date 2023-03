Kubo, il finale del manga verrà arricchito da un capitolo extra: l'anime sta per tornare

Buone notizie per i fan di Kubo Won't Let Me Be Invisible, una riguardante il manga, la cui serializzazione è giunta al termine, e l'altra l'adattamento animato, sospeso a causa delle problematiche legate alla pandemia da Covid-19.

Kubo Won't Let Me Be Invisible è stato uno degli anime fermati dalla nuova ondata dell'epidemia da Covid-19. La crisi è stata tuttavia superata e la serie prodotta dallo studio d'animazione Pine Jam può riprendere. La messa in onda di Kubo Won't Let Me Be Invisible riprenderà dal 4 aprile 2023, come annunciato da un comunicato ufficiale. La trasmissione pare debba ricominciare dal primo episodio, e quindi per assistere al debutto del settimo, quello che sarebbe dovuto uscire prima dello stop, bisognerà attendere fino a maggio.

Come detto, le buone notizie non finiscono qui. La serializzazione di Kubo Won't Let Me Be Invisible è giunta a conclusione il 2 marzo. Tuttavia, il manga scritto e disegnato da Nene Yukimori verrà presto arricchito da un contenuto inedito. Il dodicesimo e ultimo volumetto della serie manga, in uscita il 18 aprile 2023 in Giappone, verrà arricchito da un capitolo conclusivo extra. La conferma è arrivata sulle pagine di Weekly Young Jump di Shueisha, dove è stato anche rivelato che questo capitolo sarà ambientato successivamente all'epilogo della storia. Vi ricordiamo che il manga di Kubo Won't Let Me Be Invisible è disponibile alla lettura su MangaPlus.