Kubo odia Oda? Le controverse dichiarazioni dell'autore di Bleach sul mangaka di ONE PIECE

La competitività tra i mangaka è sempre altissima, specie quando questi si contendono le top mondiali e il titolo di "miglior battle shonen di tutti i tempi". Questo è il caso degli autori di Bleach e ONE PIECE, tra cui pare non scorra buon sangue.

Se di recente vi abbiamo parlato del rapporto di stima tra Masashi Kishimoto ed Eiichiro Oda, altrettanto non si può dire tra quest'ultimo e Tite Kubo. Pare proprio infatti che l'autore di Bleach odi il collega. Ma la relazione tra i due iconici sensei è davvero pessima come si vuol far passare?

In un'intervista concessa a una radio giapponese, Tite Kubo ha dichiarato di "odiare" Eiichiro Oda. Questa è tuttavia una affermazione estrappolata senza alcun contesto. In realtà, il tono del mangaka di Bleach e Burn the Witch era scherzoso, trattandosi di una replica a una provocazione. Quando l'editor di Kubo gli fece presente di rendere il suo manga più simile a ONE PIECE, Kubo rispose in quella maniera.

A tali dichiarazioni, nel 2021 ha risposto Oda in persona. L'autore di ONE PIECE ovviamente non l'ha presa sul personale, complimentandosi invece con Kubo per il suo talento artistico e augurandogli tutto il meglio per i 20 anni di Bleach. Vi ricordiamo che presto Kubo potrebbe tornare scrivere Burn the Witch.

Oda e Kubo non si odiano, dunque. Anzi, i due si sono più volte scambiati attestati di stima, come le due illustrazioni in cui Oda illustra Ichigo e Kubo Rufy.