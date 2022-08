Kubo Won't Le Me Be Invisible: trailer e uscita per l'anime dalla serie di Jump

A qualche settimana dal poster di Kubo Won’t Let Me Be Invisible, Kadokawa ha rilasciato altro materiale promozionale per l’adattamento dalla serie manga di Nene Yukimori pubblicata da Shueisha. È stato inoltre rivelato che l’anime debutterà nel corso del 2023.

Il teaser trailer di Kubo Won’t Let Me Be Invisible porta gli spettatori a fare la conoscenza di Nagisa Kubo e Junta Shiraishi, i due protagonisti dell’opera che verranno rispettivamente doppiati da Kana Hanazawa e Kengo Kawanishi.

Junta è un liceale che frequenta il primo anno e che passa inosservato anche quando passa di fianco ai suoi coetanei. L’unica a notarlo sempre e a prenderlo costantemente in giro è la sua bellissima e ammiratissima compagna di classe Kubo. Chiunque può diventare speciale per qualcuno, anche se forse quel sentimento non è amore. In questa dolce commedia quasi romantica, un personaggio che resta sempre sullo sfondo diventa finalmente visibile.

L’anime è in produzione presso lo studio d’animazione PINE JAM con Kazuomi Koga (già direttore di entrambe le stagioni anime di Rent-A-Girlfriedn) come regista. Yuya Takahashi è accreditato come supervisore e scrittore delle sceneggiature della serie, mentre Yoshiko Saito ha progettato i character design per l’animazione.

Il manga di Nene Yukimori è stato lanciato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha nell’ottobre del 2019. Kubo Won’t Let Me Be Invisibile è disponibile alla lettura su Manga Plus.