Kubo Won't Let Me Be Invisible: l'adattamento anime si mette in mostra con un nuovo poster

Un'altra delle serie manga attualmente serializzate da Shueisha sta per ottenere un adattamento animato. Parliamo di Kubo Won't Let Me Be Invisible di Nene Yukimori, pubblicato sulle pagine di Weekly Young Jump. Ecco una nuova immagine promozionale per la serie in produzione dallo studio PINE JAM.

Prima della stagione estiva, era stato confermato l'adattamento anime di Kubo Won't Let Me Be Invisible. In vista del debutto, di cui ancora non è stato fatto cenno, il Twitter ufficiale della produzione ha pubblicato una nuova immagine promozionale. La key visual dell'anime, riprende una delle scene originali dell'opera e ritrae i protagonisti Kubo-san e Shiraishi-kun mentre condividono un auricolare per ascoltare della musica insieme.

L'anime di Kubo Won't Let Me Be Invisible è diretto da Kazuomi Koga, già regista di Rent-A-Girlfriend, presso lo studio d'animazione PINE JAM. Il design dei personaggi verrà curato da Yoshiko Sato, mentre Yuta Takahashi si occuperà della composizone della serie. Nagisa Kubo e Junta Shiraishi, verranno doppiati rispettivamente da Kana Hanazawa e Kengo Kawanishi.

Kubo Won't Let Me Be Invisible è disponibile alla lettura su MANGA Plus e racconta la storia dei liceali Kubo e Shiraishi, le cui abilità sociali sono inesistenti. Per spronarlo, Kubo lo costringe a farsi notare tra i banchi di scuola, e la vita poco brillante di Shiraishi improvvisamente non è più noiosa come prima.