Kubo Won't Let Me Be Invisible: anime confermato per la serie wholesome con un poster

Weekly Young Jump è una rivista di casa Shueisha che si concentra su titoli seinen. Mentre il longevo Kingdom è ancora in corso, il magazine ha perso il manga di Golden Kamui, conclusosi, mentre Kaguya-sama è vicino alla conclusione. Sta però emergendo un titolo che sta conquistando sempre più spazio, Kubo Won't Let Me Be Invisible.

Nene Yukimori pubblica questa storia - che ormai ha oltre 100 capitoli - da un paio d'anni su Weekly Young Jump. Con le sue storie settimanali, Kubo Won't Let Me Be Invisible intrattiene migliaia di lettori, non solo giapponesi ma anche occidentali dato che la serie è stata resa disponibile in inglese su MangaPlus da diversi mesi. Questa popolarità, sempre in crescendo anche nel settore vendite dei tankobon, ha portato Kubo Won't Let Me Be Invisible a ottenere un anime.

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, quando diversi leaker avevano annunciato un progetto su Kubo-san. Ora però è ufficiale con tanto di annuncio da parte della rivista. Inoltre, su Twitter, l'account ufficiale di Kubo Won't Let Me Be Invisible ha pubblicato una key visual con il design che i due protagonisti avranno nell'adattamento. L'invisibile Shiraishi viene punzecchiato dalla vivace Kubo, una delle pochissime persone in grado di vederlo.

Questa sarà una storia che seguirà le vicende scolastiche dei due in un concentrato di tenerezza e quotidianità.