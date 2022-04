Kubo Won't Let Me Be Invisible: in arrivo l'adattamento anime dell'opera di Nene Yukimori?

Stando a una fuga di notizie partita dalla Cina, il manga Kubo Won't Let Me Be Invisibile di Nene Yukimori potrebbe presto ricevere un adattamento anime. Al momento, questo leak non ha ancora ricevuto conferme o smentite ufficiali.

Sulla piattaforma social cinese Weibo, un insider molto affidabile ha assicurato che Kubo Won't Let Me Be Invisibile otterrà una trasposizione animata. La notizia è stata diffusa successivamente anche su Twitter, alimentando il rumor. Il leak non ha però ancora trovato conferme, o ulteriori dettagli. In attesa di novità per questa commedia romantica, vi rimandiamo alla battaglia d'amore di Kaguya-sama Love is War 3.

Scritto e disegnato da Nene Yukimori, Kubo Won't Let Me Be Invisible è un manga di successo serializzato da Shueisha sulle pagine di Weekly Young Jump dall'ottobre del 2019. Dall'agosto del 2021, Kubo Won't Let Me Be Invisibile è arrivato anche su MangaPlus. Attualmente, l'opera conta 107 capitoli pubblicati, con un prossimo in arrivo il 20 aprile alle ore 17:00 sulla piattaforma digitale di Shueisha. In Giappone, sono stati pubblicati sette tankobon, mentre in Italia il manga è ancora inedito.

In questa commedia romantica, la trama segue le vicende di Junta Shiraishi, un ragazzo che frequenta il primo anno di liceo e che intende vivere i giorni di scuola passando del tutto inosservato. Tuttavia, la sua compagna di classe Kubo non glielo permette in alcun modo.