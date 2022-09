Kubo Won't Let Me Be Invisible: il nuovo poster conferma la finestra di uscita

Un'altra serie manga edita da Shueisha è in procinto di debuttare in versione animata. Parliamo di Kubo Won't Let Me Be Invisible, di cui recentemente è stato condiviso un secondo poster ufficiale che conferma la data di uscita.

Sulle relative pagine social media è stata ufficializzata la data di debutto di Kubo Won't Let Me Be Invisible. L'adattamento sarà tra i grandi protagonisti della stagione invernale del 2023. La premiere è dunque prevista per il prossimo mese di gennaio.

Questa importante informazione è stata accompagnata da una seconda locandina promozionale di Kubo Won't Let Me Be Invisible che ritrae quattro protagoniste femminili dell'opera, Kubo-san, Shiraishi-kun, Akina (sorella maggiore di Kubo) e la cugina Saki.

L'adattamento animato della serie manga di Nene Sukimori è in produzione presso lo studio d'animazione PINE JAM. Alla regia è accreditato Kazuomi Koga, già direttore di Rent-a-Girlfriend, mentre i design di personaggi sono opera di Yoshiko Sato.

La trama comincia quando al primo anno di liceo, Kubo siede accanto a Shiraishi, un ragazzo le cui relazioni sociali sono inesistenti. Kubo lo costringe però a essere notato a tutti i costi, sia a scuola che in giro per la città. E voi, state leggendo il manga, disponibile su Manga Plus, oppure attendete l'anime?