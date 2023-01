Kubo Won't Let Me Be Invisible viene fermato dal Covid-19: la crisi è ufficiale

Come da previsioni, i nuovi focolai di Covid-19 hanno colpito l'industria anime giapponese. I fantasmi della pandemia del 2020 sono tornati a bussare alla porta facendo scattare l'emergenza. La crisi ora è ufficiale, anche Kubo Won't Let Me Be Invisible è stato sospeso.

Negli ultimi giorni il Covid-19 ha portato all'interruzione della trasmissione di NieR Automata Ver 1.1a e di Ayakashi Triangle. La questione sembrava riguardare solamente le serie anime di casa Aniplex, ma a quanto pare la crisi è più grave del previsto. Anche lo staff di Kubo Won't Let Me Be Invisible è stato costretto a chiudere il broadcast.

Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato sul sito web ufficiale dell'anime e sui suoi social è stato annunciato che il dilagare della nuova ondata di Covid-19 porterà alla cancellazione momentanea della trasmissione. Dopo la messa in onda del sesto episodio, l'adattamento di Kubo Won't Let Me Be Invisible verrà sospeso.

A differenza degli anime di casa Aniplex, c'è già una data per il ritorno di Kubo Won't Let Me Be Invisible. La serie verrà nuovamente trasmessa dal mese di aprile, anche se non riprenderà da dove era stata interrotta. Nel mese di aprile 2023 verrà ritrasmesso l'anime a partire dal primo episodio, quindi per il settimo episodio di Kubo Won't Let Me Be Invisibile occorrerà attendere maggio. Credete che la situazione continuerà a peggiorare e che altri anime verranno bloccati?