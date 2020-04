Anche Kukaku Shiba di Bleach torna con un sensuale quanto aggressivo cosplay

Il franchise di Bleach era in una fase di anonimato in seguito alle chiusure di manga e anime. Le light novel non riuscivano a portare molta attenzione sull'opera nata dalle mente di Tite Kubo. Tuttavia tutto sembra essere cambiato dall'annuncio del nuovo anime di Bleach che andrà ad adattare gli eventi della Guerra Millenaria.

I fan di Bleach si sono ringalluzziti grazie a questa mossa e sono tornati a fare cosplay con molta più forza di prima. Dopo i travestimenti dedicati ai personaggi principali, arriva in questi giorni una ragazza che ha reso virale Kukaku Shiba. La donna è una delle prime persone incontrate dal gruppo di protagonisti capeggiati da Ichigo nella Soul Society e sarà proprio lei ad aiutarli a entrare nelle mura cittadine.

Così come nel manga, anche nella foto di Stefietora Cosplay il personaggio indossa il classico kimono rosso senza maniche e che lascia ampio spazio al grosso seno. In testa, i capelli sono parzialmente avvolti in un panno bianco mentre spicca l'occhio azzurro dietro la lama alzata con la mano sinistra. Il braccio destro mostra invece in parte l'amputazione subita. Vi piace questo cosplay a tema Bleach?

Kukaku potrebbe tornare nel nuovo anime di Bleach, mentre il mondo proseguirà anche con lo spin-off Burn the Witch.