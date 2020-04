Kurayukaba: i protagonisti dell'intrigante anime si mostrano in un primo video

Era il dicembre del 2018, data in cui Shigeyoshi Tsukahara e Twiflo si lanciarono in una campagna Kickstarter per dar forma a un progetto animato a tema spiccatamente steampunk a cui avrebbe poi dovuto far seguito anche un progetto in VR, opera che fin dai primi istanti seppe attrarre molto interesse attorno a sé.

Vuoi anche per una campagna di raccolta fondi piuttosto modesta - si parla di appena 20.000 dollari -, i due team hanno velocemente raggiunto il proprio obiettivo, annunciando successivamente che i lavori sulla produzione erano infine iniziati. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e per molto tempo lo staff è rimasto nel più totale silenzio, completamente assorto nel suo lavoro.

L'attesa è stata assai lunga ma a quanto pare finalmente possiamo farci una prima idea di quel che sarà la produzione. Su Youtube è stato infatti mostrato un primo video promozionale dedicato all'opera, video attraverso il quale è possibile vedere quelli che saranno i protagonisti della produzione, oltre ad alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo alle vicende narrate. Il trailer ha inoltre messo chiaramente in mostra il peculiare stile di disegno e l'ottimo lavoro posto in termini d'animazioni, con un risultato che ha saputo esaltare moltissimi utenti.

