Kurogiri e il suo vero volto, un legame tra passato e presente di My Hero Academia

Non termina mai la lotta ai cattivi in My Hero Academia, con gli eroi sempre impegnati nel contrastare attivamente i criminali che imperversano nel paese. Con la presenza della League of Villain, le cose nel manga sono diventate sempre più difficili, ma la nebbia oscura lascia brevemente spazio a uno spiraglio di speranza.

Il professor Aizawa è alle prese col suo passato, dovendo affrontare a Tartarus uno dei suoi vecchi amici, Oboro Shirakumo. Menzionato solo poche volte in My Hero Academia, questo personaggio è apparso fisicamente nello spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals solo pochi mesi fa. Quello che si scopre è che però Shirakumo, morto anni prima, è in realtà Kurogiri.

Ciò viene scoperto da Gran Torino e Tsukauchi e i due chiedono ad Aizawa e Present Mic di incalzare con le domande il pericoloso alleato di Shigaraki. Durante lo struggente discorso di Aizawa, Kurogiri si lascia andare a ben poche parole prima di perdere il controllo e far sparire parte della nebbia nera che circonda il suo viso. Il risultato è che diventano nettamente distinguibili i tratti del volto di Oboro, dando la conferma al gruppo di eroi delle proprie ipotesi.

Questo volto a metà tra bene e male di My Hero Academia si ritrova in una doppia tavola che potete trovare anche nel tweet in calce. Oboro Shirakumo riuscirà a tornare alla normalità o è stato modificato in maniera definitiva da All for One?