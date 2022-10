Kuroko's Basket: due illustrazioni speciali per i 10 anni dell'anime

Pubblicata tra il dicembre del 2008 e il settembre del 2014, la serie Kuroko’s Basket ha riscosso un grande successo tra i lettori e gli appassionati di basket, diventando molto popolare grazie all’adattamento animato a cura di Production I.G., che ha raggiunto un importante traguardo celebrato con due illustrazioni inedite.

Il genere sportivo è sempre stato in grado di affermarsi nel vasto catalogo dei manga, sia per i messaggi e le esperienze raccontate, sia per la capacità di alcuni autori di fotografare determinati periodi storici, come nel caso di Rocky Joe. Spesso, però, molti spokon raggiungono la loro forma migliore, e più espressiva, nelle trasposizioni animate, ed è questo il caso di Kuroko’s Basket, serie che ha compiuto 10 anni dalla prima pubblicazione, risalente al 7 aprile 2012.

Per ricordare l’inizio dell’avventura sportiva della squadra del Seirin, lo studio d’animazione Production I.G. ha condiviso con un post, riportato in fondo alla pagina, due illustrazioni commemorative dedicate a Tetsuya Kuroko e all’asso della Seirin, Taiga Kagami. E voi cosa ne pensate degli artwork speciali per i 10 anni dell’anime? Ditecelo come di consueto nei commenti.

Per finire ricordiamo che il film di Kuroko’s Basket è su Netflix, e vi lasciamo ai dettagli sulla storia one shot di Tadatoshi Fujimaki.