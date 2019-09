Kuroko's Basket, Golden Kamuy e Haikyuu!! uniti tutti insieme per le Paralimpiadi di Tokyo

In vista di un evento di portata mondiale come le Olimpiadi, è normale eccitarsi e portare il proprio contributo. È ciò che stanno facendo tantissimi mangaka giapponesi, come Takehiko Inoue di Slam Dunk e Yoichi Takahashi di Capitan Tsubasa, che stanno spingendo tantissimo per gli sport delle Paralimpiadi grazie anche a Paralympic Jump.

Per continuare a sponsorizzare anche il successivo evento, ovvero le Paralimpiadi di Tokyo 2020, gli organizzatori dell'evento stanno reclutando ulteriori autori famosi tra le proprie fila. Stavolta il tutto nasce per sponsorizzare il team BEYOND, il quale si mostrerà in un evento chiamato BEYOND PARK a cui ha partecipato anche la sindaca della metropoli edochiana.

Tanti autori hanno voluto dare il proprio sostegno disegnando atleti di vari sport ognuno con il proprio stile. Vediamo quindi il basket in carrozzella dell'autore di Kuroko's Basket, e la pallavolo da seduti, o pallavolo paralimpica, ovviamente illustrata da Haruichi Furudate di Haikyuu!!. L'evento che si terrà ad Akihabara vedrà anche altri autori importanti del panorama nipponico, tra cui Satoru Noda di Golden Kamuy. In calce potete osservare, nei vari tweet, tutte le figure messe a disposizione dell'importante manifestazione.

Gli eroi del para-sport si sono mostrati ad Akihabara con tante attrazioni diverse il 23 settembre in una giornata unica.