Kuroko's Basket: video musicale inedito per festeggiare l'anniversario!

Il franchise Kuroko's Basket nasce come manga spokon (ovvero legato al mondo dello sport), scritto e disegnato da Tadatoshi Fujimaki. Nel 2008 debutta sulla rivista Weekly Shōnen Jump mentre l'adattamento animato prodotto dallo studio Production I.G sbarca in Giappone nel 2012.

Il 2022 segna, dunque, il decimo anniversario di una delle serie anime legate alla pallacanestro più amata al mondo. Infatti, già ad inizio mese, sono uscite due illustrazioni del decimo anniversario di Kuroko's Basket. Invece, il canale YouTube ufficiale del franchise, ha pubblicato un video musicale speciale, con spezzoni inediti dell'anime ed una nuova canzone della band GRANRODEO chiamata "Zero Step".

La celebrazione del decimo anniversario è iniziata ad aprile e durerà fino a marzo 2023. Il progetto ha portato già varie iniziative per Kuroko's Basket, come una mostra per l'anime che ha debuttato a Tokyo e ad Osaka. Oppure, come il nuovo store ufficiale aperto ad aprile ad Ikebukuro.

Nel caso in cui ve la foste persa, la nostra recensione di Kuroko's Basketball Last Game, il film su Netflix che conclude la storia di Tetsuya Kuroko , è pronta per essere letta. Magari è arrivato il momento perfetto per un rewatch!



Fateci sapere da uno a dieci quanto vi ha emozionato questo video commemorativo!