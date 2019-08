La Kyoani ha deciso di sospendere il Kyoto Animation Awards di quest'anno

Ogni anno, nel mese di novembre, la Kyoto Animation ha tenuto un premio intitolato Kyoto Animation Awards. Lo scorso gennaio sono stati premiati i vincitori della decima edizione, ma sembra che per l'undicesima si dovrà aspettare nel 2020. Infatti, in risposta all'incendio e forse alle motivazioni del colpevole, quest'anno il premio sarà sospeso.

Nella giornata di ieri, la Kyoto Animation ha annunciato di aver temporaneamente sospeso il Kyoto Animation Awards 11esima edizione. Lo staff ha preso questa decisione dopo una discussione nata, naturalmente, in seguito all'incendio avvenuto allo studio 1 il 18 luglio.

Lo studio KyoAni non accetterà quindi più candidature e manoscritti riguardanti il premio. L'annuncio fa quindi presupporre che alcune persone abbiano già inviato del materiale da far valutare e che dovranno aspettare molto tempo per ottenere una risposta. Lo studio ha anche precisato che darà ulteriori dettagli tramite il proprio sito ufficiale in futuro.

Il premio era originariamente stato previsto anche quest'anno tramite un annuncio tenutosi lo scorso 19 aprile. Pensate che la scelta della Kyoto Animation sia giusta nei confronti di chi avrebbe voluto partecipare a questa edizione oppure sarebbe stato meglio tenerla lo stesso?