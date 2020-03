Kyoka Jiro di My Hero Academia prende vita in un incredibile cosplay

Quello di My Hero Academia è un franchise che grazie alle abili capacità di Kōhei Horikoshi è riuscito a imporsi velocemente sul mercato divenendo una delle produzioni più famose e apprezzate di questi ultimi anni, con milioni di lettori e spettatori sempre pronti a supportare le varie opere legate al brand.

Di volume in volume, My Hero Academia ha permesso ai fan d'entrare in contatto con innumerevoli personaggi che hanno saputo farsi largamente apprezzare, e il sopraggiungere di My Hero Academia Stagione 4 non ha fatto altro che mettere in mostra altri volti rivelatisi capaci di rapire il pubblico, La Brava e Gentle in particolare.

Com'è ovvio che sia, con un cast di tali dimensioni, sono sempre di più le creazioni fanmade che vanno a popolare i social più famosi, ma questa volta è stata la cosplayer @jodellecosplays ad avere conquistato la luce dei riflettori grazie alla pubblicazione del suo ultimo lavoro. La ragazza ha infatti deciso d'omaggiare Kyoka Jiro, una delle studentesse della classe 1-A, con un cosplay di gran livello che - come visionabile a fondo news - si caratterizza per un'attenta riproduzione del personaggio, un lavoro meticoloso nei confronti di vestiario, capelli e anche per quanto concerne il Quirk della stessa.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del ventunesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.