Kyoto Animation: 6 film verrano trasmessi nuovamente in Giappone

È stata organizzata dalla Kyoto Animation una maratona speciale, che riporterà nei cinema 6 dei suoi lavori più importanti. Vediamo tutti i dettagli di questa interessante iniziativa.

Il tragico incendio che ha colpito lo studio 1 della Kyoto Animation, lo scorso 18 luglio, ha portato un grande sostegno e supporto da parte dei fan e degli altri studi di animazione di tutto il mondo. Per riprendersi dalla tragedia, Kyoto Animation renderà nuovamente disponibili nelle sale cinematografiche 6 delle sue pellicole, la trasmissione avverrà in via del tutto eccezionale per permettere all’azienda degli introiti in questo momento difficile.

Tra i film trasmessi, ci saranno due pellicole della serie Free!, due della serie Sound! Euphonium e anche High Speed!. A partire da questo mese, i film saranno proiettati in una maratona per festeggiare le incredibili opere animate create dallo studio di Kyoto.

La news è stata condivisa da Crunchyroll tramite l’account ufficiale di Twitter, potete trovare il post in fondo alla pagina.



Una delle più importanti caratteristiche della Kyoto Animation è la sua abilità nel rendere attività prettamente umane più energetiche ed epiche di quanto possano apparire. È chiaro che lo studio ha trovato, anche grazie alle serie anime, la sua nicchia nel mercato, e malgrado il recente incendio, sembra che l’azienda non voglia fermarsi e anzi voglia continuare nella produzione di animazione di qualità, come affermato dalle parole rivolte ai fan del CEO Hidetaki Hatta.