Kyoto Animation annuncia il posticipo del nuovo film di New Free! a data da destinarsi

Nonostante Kyoto Animation stia cercando di ritrovare un equilibrio interno - dopo il terribile attacco subito in estate - lo studio d'animazione non è ancora pronto per ritornare attivo da un punto di vista produttivo, e per questo motivo ha bloccato temporaneamente la realizzazione di alcuni progetti, compreso il film di Free! Iwatobi Swim Club.

La pagina ufficiale della serie, infatti, ha aggiornato i fan attraverso un comunicato su Twitter, annunciando il posticipo del lungometraggio a data da destinarsi. La pellicola sarebbe dovuta uscire nell'estate del 2020, e dato che l'anno non è stato smentito possiamo pensare che una distribuzione sia ancora possibile - magari nel periodo invernale - ma viste le attuali condizioni di Kyoto Animation non diamo molto credito a questa ipotesi.

Il posticipo, tuttavia, era piuttosto scontato. L'attacco ai danni dello studio giapponese è avvenuto poco dopo la pubblicazione dell'ultimo film di New Free!, togliendo la vita a diversi dipendenti al lavoro sulla serie in questione e compromettendo, di fatto, la schedule organizzativa dello studio.



Non è l'unico progetto congelato dalla Kyoto Animation, la quale aveva rinviato anche il nuovo lungometraggio di Violet Evergarden, una delle serie di punta dello studio che negli ultimi anni ha riscosso un successo notevole sia in patria che all'estero.

L'arrivo di compagnie come Netflix ha aiutato il mercato dell'animazione? Una domanda a cui abbiamo provato a rispondere all'interno di un articolo. Kyoto Animation ha dedicato una struggente lettera di ringraziamento ai suoi fan per aver sostenuto lo studio, con la promessa di guardare avanti e rialzarsi da questa terribile vicenda.