Kyoto Animation, annunciato un memorial per ricordare le vittime dell'incendio del 2019

Due anni fa, il 18 luglio 2019, la sede centrale di Kyoto Animation veniva rasa al suolo da Shinji Aoba, un uomo di 42 anni che alle ore 10:30 di quel terribile giovedì decise di appiccare un incendio per ripicca contro i vertici dello studio, uccidendo quasi quaranta dipendenti. Oggi, l'azienda ha confermato che terrà un memorial per ricordare le vittime dell'attacco.

"Sono passati quasi due anni da quel terribile incidente", si legge sul sito ufficiale, "e con i cuori pieni di dolore abbiamo continuato a lavorare e produrre anime cercando di superare quel momento, giorno dopo giorno. Ci sarebbe piaciuto poter ricordare le vittime di persona, con una cerimonia, ma purtroppo la situazione Covid non ce lo permette. Il 18 luglio terremo un memorial in diretta su YouTube, come lo scorso anno".

Il memorial si terrà alle ore 10:30 del 18 luglio, stessa orario in cui due anni fa è avvenuto l'attacco, e durerà circa dieci minuti. Gli interessati potranno recuperare la cerimonia anche in un secondo momento. Kyoto Animation ha ringraziato preventivamente i fan per l'interesse e il supporto, e ha chiesto di non inviare fiori, denaro o altri tipi di regali.

Negli ultimi due anni lo studio di animazione è riuscito a riprendersi alla grande, soprattutto grazie allo straordinario successo del film di Violet Evergarden, ma ovviamente la tristezza rimane, visto che non tutte le persone che in passato hanno lavorato sulla serie hanno potuto festeggiare questi traguardi. L'azienda ha annunciato che il 18 luglio, durante il memorial, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime.