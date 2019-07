La Kyoto Animation apre un conto per aiutare le famiglie delle vittime

La Tragedia che ha coinvolto la Kyoto Animation ha lasciato degli strascichi emotivi ed economici inimmaginabili, e lo studio giapponese ha appena aperto un conto utile a ricevere delle donazioni per aiutare le famiglie che hanno perso i propri cari nell'incendio.

Un pensiero lodevole, che dimostra tutta la volontà dello studio di riassestare una situazione surreale. Coloro che volessero aiutare Kyoto Animation possono basarsi sui seguenti dati:

Nome della Banca: The Kyoto Shinkin Bank

Codice Swift: KYSBJPJZ

Filiale Bancaria: Minami Momoyama Branch

Codice filiale: 048

Indirizzo: 16-50, Yosai, Momoyama-cho, Hushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto hu, 612-8016, Giappone

Proprietario del conto: Kyoto Animation, Co., Ltd., amministratore delegato Hatta Ideaki.

Kyoto Animation ha dichiarato che destinerà i fondi alle famiglie delle vittime e dei feriti. Inoltre la compagnia utilizzerà le donazioni per ricostruire l'edificio danneggiato, non è chiaro tuttavia se si agirà sullo stesso o ne verrà fondato uno completamente nuovo.

Lo studio chiede trasparenza per quanto riguarda i versamenti sul nuovo conto. e prossimamente rivelerà altre informazioni in questo senso. Le dichiarazioni saranno rilasciate sul sito web ufficiale della compagnia.

Anche L'Associazione degli Animatori Giapponesi (AJA) ha confermato l'apertura del conto per Kyoto Animation nella giornata di lunedì, e anch'essa nei prossimi giorni rivelerà ulteriori dettagli. Diverse compagnie come la Sentai FilmWorks, la Disney, Crunchyroll e importanti personaggi pubblici di tutto il mondo hanno espresso il loro cordoglio per questa vicenda, cercando di trasmettere la forza necessaria allo studio e alle famiglie delle vittime per reagire.

L'amministratore delegato della compagnia ha pronunciato parole di speranza sul futuro dell'azienda.