Kyoto Animation: l'azienda cancella uno degli eventi di novembre

A seguito della tragedia che ha colpito l'azienda giapponese, i fan di Kyoto Animation hanno raccolto 3 miliardi di yen, per aiutare lo studio di animazione a riprendersi dall'attacco criminale. Nonostante questo, i dirigenti hanno deciso di cancellare uno dei due eventi programmati per novembre.

Si tratta della fanfest intitolata "Enjoy! The World of Kyoani and Do", che doveva svolgersi nella cittadina di Kyoto nel weekend del 3 e 4 novembre. Lì gli appassionati dei lavori dello studio di animazione avrebbero potuto assistere a degli eventi speciali, insieme ad interviste e sessioni di Q&A e di firme di autografi. Inoltre, oltre ai normali biglietti, è stato messo in vendita un pacchetto speciale, chiamato Complete Works set, contente anche una collezione di Blu-ray contente i corti animati con protagonista la mascotte dell'azienda, Baja.

Lo studio ha fatto sapere che rimborserà il prezzo dei biglietti a tutti i partecipanti, mentre i possessori del Complete Works set riceveranno a febbraio il contenuto del pacchetto. In quei giorni quindi i fan potranno partecipare ad un evento creato per "salutare per sempre quei creatori di anime con a cui sono più legati" e che hanno perso la vita lo scorso 18 luglio.

È ancora confermato invece il concerto del 9 e 10 novembre intitolato "Sound! From Kyoto To The World" in cui un'orchestra suonerà le musiche delle opere più importanti dell'azienda.

Nel frattempo le autorità hanno fatto sapere che i 34 dipendenti feriti di Kyoto Animation non sono più in pericolo di vita.