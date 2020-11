Kyoto Animation: l'azienda giapponese vince il premio Woman in Animation Diversity Award

Women in Animation (WIA) ha premiato la Kyoto Animation con il 2020 WIA Diversity Award per il Corporate Achievement, nel quarto anniversario dei WIA Diversity Awards il 28 ottobre. Il premio è stato parte dell’evento Spark Animation 2020, che si tiene virtualmente dal 29 ottobre all’8 novembre.

WIA ha premiato la Kyoto Animation per aver creato un ambiente in grado di incoraggiare le donne ad entrare a far parte dell’industria dell’animazione, con un modello che è in grado di dare sicurezza alla parte femminile dell’azienda.

Jinko Gotoh, il vice presidente della WIA, ha affermato “È un onore dare un premio così importante alla Kyoto Animation. In quanto producer io stesso, sono particolarmente fiero del modo in cui la Kyoto Animation ha condiviso i principi di inclusività della WIA assumendo artisti donne, e anche per essersi impegnato nel formare gli artisti. Hanno anche mostrato un incredibile coraggio nell’affrontare una così terribile tragedia.”

L'azienda adesso sembra essersi ripresa dalla tragedia dell'incendio dello scorso anno. In questo momento sono state aperte delle posizioni per delle nuove assunzioni come 3D e Computer Grafica, e molto altro, sia annuali che a tempo determinato.

