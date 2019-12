La Kyoto Animation chiude la campagna di donazioni, superati i 60 milioni di dollari

La Kyoto Animation, che ha visto il suo Studio 1 distrutto nel terribile incendio avvenuto nel mese di luglio e che ha causato molte vittime, ha confermato che continuerà a ricevere le donazioni dai milioni di fan sparsi in tutto il mondo fino al 27 dicembre, data in cui il suo conto bancario per le donazioni verrà definitivamente chiuso.

È stato proprio uno dei legali del famoso studio di animazione, Daisuke Okeda, a confermare tale notizia, tramite un post sul suo account Twitter nella giornata di venerdì 20 dicembre. Aperto il 24 luglio, il conto della Kyoto Animation ha superato i 3 miliardi di yen. Il denaro è stato poi gestito dal governo di Kyoto, che si è occupato di distribuire le donazioni alle famiglie delle vittime.

Una rivista specializzata nell'industria dell'intrattenimento, The Hollywood Reporter, ha condiviso una lunga intervista con l'amministratore delegato dello studio, Hideaki Hatta. Le donazioni, stando a quanto detto nell'articolo pubblicato, hanno superato la soglia dei 30 milioni di dollari americani, la maggior parte dei quali sono micro donazioni dai tantissimi fan di Kyoto Animation.

Il 18 luglio è stato un giorno incredibilmente tragico, non solo per i dipendenti della Kyoto Animation ma anche per le loro famiglie, e il CEO ha detto più volte di voler creare un giardino per ricordare le vittime dell'incendio.