Kyoto Animation: la compagnia non pubblicherà i nomi delle vittime dell'incendio

In un comunicato ufficiale, disponibile sul sito dello studio di animazione Kyoto Animation, la compagnia ha voluto far sapere che non pubblicherà i nomi delle vittime dell'incendio avvenuto nella giornata del 18 luglio, per rispettare la volontà delle famiglie.

"Le vittime verranno annunciate dalla polizia di Fushimi. La nostra compagnia non ha altro da dire. In questo momento stiamo lavorando per fare tutto quello che è in nostro potere per le famiglie e i parenti dei nostri impiegati feriti o deceduti". Spiegano inoltre: "Per adesso vi chiediamo di non contattare direttamente la nostra compagnia, o i nostri dipendenti e i membri delle loro famiglie, parenti e amici. Inoltre abbiamo chiesto ai media e alla polizia di non annunciare i nomi reali delle vittime".

Vi ricordiamo che è attualmente in corso una raccolta fondi a favore di Kyoto Animation, raccolta che ha raggiunto la cifra di 692 milioni di yen in appena due giorni. Stando alle parole del presidente dello studio di animazione, i soldi che saranno messi a disposizione delle famiglie delle vittime dell'attacco saranno molti di più. Hideaki Hatta ha anche voluto confermare la volontà di Kyoto Animation di continuare a lavorare sugli anime, decidendo di concludere le opere iniziate dai loro colleghi nonostante la tragedia che ha colpito lo studio di animazione.