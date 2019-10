La Kyoto Animation ha deciso di mantenere chiuso il suo negozio fino al prossimo anno

Il 18 luglio, alle ore 10:30 del fuso orario giapponese, un devastante incendio colpì l'edificio del primo studio della Kyoto Animation. L'evento di natura dolosa ha poi portato via la vita a 35 persone, ferendone in modo più o meno grave ulteriori 34. L'incendio fu talmente grave che richiese quasi un giorno intero per essere spento.

Grazie alla solidarietà proveniente da tutto il mondo, la Kyoto Animation ha potuto riprendersi almeno parzialmente. Tuttavia, la casa d'animazione è stata costretta più volte a prendere soluzioni drastiche come la cancellazione di alcuni premi ed eventi che ha sempre organizzato.

Nella giornata di martedì primo ottobre è arrivata una nuova notizia correlata, ovvero che il negozio Kyoani & Do Shop!, store ufficiale dell'azienda, rimarrà chiuso fino al marzo 2020. Il negozio è situato a Kyoto nella zona di Uji, con i membri dello staff che stanno pianificando come riprendere i lavori e come gestire le cose una volta che sarà avvenuta la riapertura.

Il negozio online della Kyoto Animation rimarrà invece aperto e funzionante, anche se, come annunciato dalla stessa azienda lo scorso agosto, le spedizioni richieste potrebbero comportare anche tempi di un mese per essere organizzati e spediti. Un altro duro colpo per l'azienda e i suoi fan che si vedono privati di un altro bene importante anche se solo temporaneamente.

Proprio recentemente infatti è stata annunciata la cancellazione dell'evento Enjoy! The World of Kyoani and Do che si sarebbe dovuto tenere a novembre.