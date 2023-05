Kyoto Animation: due memoriali per ricordare le vittime dell'incendio del 2019

A quasi quattro anni di distanza dall’incendio doloso allo Studio 1 di Kyoto Animation, in cui morirono 36 persone, che stravolse il mondo dell’animazione e diede inizio ad una campagna a sostegno dello studio e delle famiglie colpite, sono stati annunciati due memoriali volti al ricordo delle vittime.

Attuato da Shinji Aoba, come dichiarato da lui stesso alle autorità, l’attacco incendiario scosse profondamente il settore dell’animazione, e in attesa di scoprire come andrà il processo ad Aoba, affidato al giudice Keisuke Masuda, il cui inizio è previsto per l’autunno 2023, con un verdetto arrivabile presumibilmente entro il 25 gennaio 2024, Kyoto Animation ha annunciato due eventi per onorare la memoria delle vittime.

Il primo memoriale è stato fissato per il 18 luglio 2024, giorno esatto in cui avvenne l’incendio, e avrà luogo nella città di Uji, vicino alla sede principale dello studio d’animazione. Attualmente il team di organizzatori sta chiedendo l’aiuto di collaboratori provenienti da Kyoto per creare un evento dallo stile estetico originale. Il secondo memorial invece verrà organizzato, in una data ancora da definirsi, ma presumibilmente nel 2025, dove era una volta lo Studio 1 della Kyoto Animation, e non sarà aperto al pubblico a differenza del primo.

Prima di salutarci, ricordiamo che Kyoto Animation è tornato a lavorare su diversi progetti in seguito all’attacco incendiario, tra cui il delicato Violet Evergarden, La Forma della Voce - A Silent Voice e Free! In conclusione, vi lasciamo alla top 10 delle serie anime preferite dai fan dello studio.