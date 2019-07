Kyoto Animation, il governo giapponese taglia le tasse sulle donazioni

Sono passate quasi due settimane dalla tragedia che ha coinvolto Kyoto Animation, lo studio di animazione giapponese famoso per aver prodotto capolavori come Il silenzio della voce e Violet Evergarden. Oggi, per la prima volta, ha parlato un funzionario dell'attuale governo del Sol Levante, il segretario generale Yoshihide Suga.

Durante la conferenza tenutasi stamattina, Suga ha affermato che la Dieta nazionale del Giappone, ovvero l'organo legislativo composto dalle due camere elette dai cittadini, si è detta favorevole all'attuazione di misure di supporto a sostegno delle vittime del terribile evento.

La proposta, accettata dai parlamentari all'unanimità, include un taglio netto del 100% per quanto riguarda le imposte sulle donazioni. Dunque, da oggi, qualsiasi offerta volontaria elargita allo studio di animazione arriverà senza alcuna tassazione intermedia.

Suga ha inoltre affermato che il governo giapponese starebbe considerando di intervenire direttamente tramite supporto economico, ma le trattative a questo riguardo sono ancora in corso. I problemi principali, secondo il segretario, sarebbero di natura legale, di conseguenza prima di utilizzare soldi pubblici il governo necessiterebbe di tutte le conferme del caso.

Se stavate pensando di supportare KyoAni dunque, non avete più scuse. Potete trovare a questo link tutte le informazioni rilevanti per quanto riguarda le donazioni