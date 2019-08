Kyoto Animation: le indagini aggiornano sulle motivazioni del colpevole

Arrivano nuovi dettagli dall'episodio dell'incendio alla Kyoto Animation, evento che ha scosso il Giappone e il mondo intero a causa del coinvolgimento di 68 persone, 35 delle quali decedute e le altre rimaste ferite in modo più o meno grave. Secondo alcune indagini, il colpevole avrebbe approfondito i motivi del suo folle gesto.

L'avvocato che sta rappresentando lo studio Kyoto Animation, Daisuke Okeda, che aveva già annunciato il recupero dei dati dai server, ha rivelato alcuni dettagli emersi dalle indagini riguardanti il colpevole. Sembra che l'uomo, tale Shinji Aoba, abbia inviato alla compagnia negli anni scorsi un romanzo, dettagli rivelati dopo essere stato arrestato. L'azienda solitamente tiene dei concorsi pubblici dove accetta romanzi e bozze da trasformare in anime ma la creazione del piromane non sarebbe stato giudicato abbastanza buono per continuare con le selezioni.

Inizialmente, la Kyoto Animation aveva rivelato di non aver mai avuto ricevuto storie dall'uomo in questione, salvo poi rettificare dopo aver controllato e trovato tra i dati la presenza del nome e dell'indirizzo dove abita l'uomo. Il romanzo non avrebbe superato la prima fase del concorso e pertanto non ha avuto seguito, e l'avvocato sottolinea come non ci siano opere della Kyoto Animation tratte dalla storia di Aoba.

La Kyoto Animation si sta pian piano riassestando, grazie sia agli sforzi del suo staff che in parte è già tornato al lavoro e grazie alle continue donazioni che arrivano da tutto il mondo.