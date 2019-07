Kyoto Animation: indetta una petizione per aiutare lo studio giapponese

La tragedia alla Kyoto Animation ha scosso gli appassionati anime sparsi in tutto il mondo. La Sentai FilmWorks ha indetto ha una petizione per aiutare economicamente lo studio, ormai ridotto a un cumulo di macerie.

La raccolta fondi è partita attraverso il sito gofundme, e la compagnia americana ha pensato di aiutare lo studio tramite una raccolta fondi. L'obiettivo prefissato è arrivare alla cifra di 500.000 mila dollari, e nel momento in cui scriviamo ne sono stati raccolti 136.000.

Ecco la descrizione che fa da cornice alla raccolta fondi:

" Il 18 Luglio 2019 un piromane ha appiccato un incendio presso Kyoto Animation, che ha ferito numerose persone strappando la vita ad alcune di esse. I dettagli su questa incredibile vicenda sono ancora in fase di discussione. Sentai Filmworks si augura di poter aiutare lo staff di KyoAni durante questo periodo di bisogno e necessità, e spera che tu possa fare lo stesso aiutandoci tramite questa petizione."

Molti fan sono accorsi nella sezione commenti per esprimere la loro solidarietà allo studio giapponese, contribuendo a riempire la raccolta fondi tramite diverse donazioni. Kyoto Animation è uno studio d'animazione rinomato per la qualità dei suoi progetti e per l'ambiente di lavoro volto a favorire i propri animatori, che in altri studi molto spesso patiscono dei ritmi infernali.

Appoggiamo in pieno la petizione lanciata dalla compagnia americana, e anzi vi invitiamo a donare anche una cifra minima qualora foste interessati alla petizione e alle sorti dello studio giapponese che al momento conta diversi morti e feriti.

Le condizioni di lavoro all'interno dell'industria dell'animazione potrebbero presto migliorare, e un report ci spiega i motivi che sostengono questa affermazione.